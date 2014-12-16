Детский сад №36 в Находке закрыли из-за проблем с теплоснабжением
Тревожный звонок поступил в программу "Вести: Приморье" из Находки. Температура в помещении детского сада №36 составляет 14-17 градусов. А температура подачи горячей воды на входе - всего 50-55 градусов.
Как сообщили жители Находки, услуги отопления в данном детском саду оказывает КГУП "Примтеплоэнерго". Решением проблемы никто не занимается. Просто детский сад закрыли с 25 января 2017 г. по причине не отапливания в полном объёме.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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