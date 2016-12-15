«ГЛОНАСС» решает. Автомобили, которые уйдут с конвейера в 2017 году, должны быть оборудованы кнопкой вызова экстренных служб. Новый закон для того, чтобы полицейские и спасатели максимально быстро реагировали на ДТП или ЧП. Информация об оснащении оборудованием должна быть указана в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства. В случае, если кнопки не будет, машине выезжать на дорогу нельзя. Как автобизнес и водители сегодня реагируют на нововведение?

«ЭРА ГЛОНАСС блокирует импорт подержанных иномарок» - такими заголовками пестрят информагентства. Но вопреки истерии автомобили продолжают завозить и выпускать. На Дальнем Востоке одним из первых сертификацию прошел российско-японский дилерский центр.

Геннадий Картелёв, корреспондент: «Первая партия дилерских авто, которые оборудованы системой «ЭРА ГЛОНАСС». За три дня - больше 200 машин образца 2017. В салоне каждой, теперь уже по новым стандартам, кнопка вызова экстренных служб. Она установлена прямо над водительским креслом. Система срабатывает в двух случаях: автоматически при ДТП, и если водитель осознанно нажал на кнопку, попав в непредвиденную ситуацию на дороге».

Самое сложное, как говорят здесь, чтобы модель прошла краш-тест. Кнопка реагирует, значит компания-производитель отвечает за исправность работы системы. Куда больше вопросов к иномаркам привезённым в Приморье. На рынке почти нет компаний, предлагающих установку «ЭРА ГЛОНАСС». А те, кто в тренде, осторожничают.

Александр Калинкин, эксперт по навигационным информационным технологиям: «Ждем алгоритма действий для вторичного рынка. Звонят потенциальные клиенты. Мы говорим: «Подождите, мы просто так монтировать приборы не будем». Мы можем продать, но здесь риски появляются, что терминал не сможет работать реально. И нести ответственность будет тот, кто поставлял эти услуги. А мы хотим быть «белыми», прозрачными».

На опустевшем авторынке покупателей немного. Каждый из них хочет избежать проблем с оформлением машины.

В таможне разъясняют, как получить паспорт транспортного средства на ввезенный автомобиль. Нужно, как и раньше, предоставлять разрешительный документ о соответствии автомобиля требованиям техрегламента. Только с дополнительной отметкой о наличии в салоне системы «ЭРА ГЛОНАСС».

Алексей Кузьмин, 1-й заместитель начальника Владивостокской таможни: «Документом, подтверждающим наличие этой системы на автомобиле, является одобрение типа транспортного средства, либо СБКТС, которое выдается уполномоченным органами на территории Приморского края».

С начала этого года уже более 500 автомобилей, привезённых на Дальний Восток без «ЭРА ГЛОНАСС», смогли получить ПТС. Владельцы предоставили таможенникам сертификат безопасности от 2016 года. Чтобы среди документов на "безглонассные" авто не оказалось подделок, таможня проводит дополнительные проверки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]