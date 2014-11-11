Жительница села Вольно-Надеждинское стала мамой, не смотря на тяжелую травму. Рождение крепкого малыша у женщины с ограниченными возможностями здоровья — все считают настоящей победой! Этот случай удивил врачей Приморского перинатального центра и научил многих бороться с любыми трудностями. Родить сына Ольга Лебедева мечтала еще 10 лет назад, но жизненным планам помешала автокатастрофа. Историю отважной приморской семьи смотрите сегодня, 26 января в 18.20 и в 21.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]