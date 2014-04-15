"Вести: Приморье. Интервью" с Ильей Тереховым
"Вести: Приморье. Интервью" с и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморского края Ильей Тереховым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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