90 лет назад на Дальнем Востоке появился первый официальный собачий питомник. В штате его был даже повар. А до тех пор на границу инструкторы приезжали исключительно с Запада. Сегодня же кинологи Востока со всего мира везут лучшие породы собак. В погрануправлении ФСБ по Приморскому краю успешно несут службу две голландские овчарки. Оказалось, что Демон де ван Хупс и принцесса Маренгу, попросту Хупер и Даша, в 2016-ом покорили всемирное дог-шоу. А теперь и сердца наших корреспондентов.

Чемпионы съёмочную группу встречают по-разному: Хупер агрессивно, характер - не сахар, зато наркотические средства выявляет этот пёс блестяще. А награды за участие в международных выставках лишь красивое приложение к рабочим будням. Как сейчас, когда идёт учебная тренировка.

Ирина Юшкевич, кинолог международного пункта пропуска: «Для службы идеальная рабочая собака. Есть свои профессиональные предпочтения: если мальчик, любит больше укусить...»

Специализация дружелюбной Даши — взрывчатка. Тревожно нынче в мире, так что работу тонко чувствующей Принцессы ценят, быть может, и повыше таланта её ушастого партнера. Но не зазнается собака и другу напоминает о пограничном гостеприимстве. Сама же готова расцеловать всех, кому доверяет её хозяйка.

Олег Янчев, начальник краевого клуба служебного собаководства: «Они бывают излишне настойчивыми в выражении своих эмоций... Пока на его зуб не попадёт кусочек одежды нарушителя госграницы, он не успокоится».

Овчарка из Голландии, её еще называют пастушьей, старинная порода. Но в России известность обрела лишь 10 лет назад. И благодаря пограничному кинологу, местные собаководы-любители получили возможность ближе познакомиться с рабочими качествами заморских четверолапых. Ирина периодически выводит питомцев «в люди».

Владимир Чапин, начальник международного пункта пропуска: «Собака с кинологом способна выявлять то, что никакими техническими средствами не выявить. Это уникальность любой служебной собаки...»

Кто на кого похож в случае с Ириной Юшкевич, Дашей и Хупером, судите сами: девушка любит охоту, настоящая добытчица, а Хупер зверя выслеживает с удовольствием. Даша, как и хозяйка, не отказывается от вкусной, правда и здоровой, пищи. О форме дамы помнит всегда. Разумеется, эксклюзивность этих овчарок в другом. Они и запрещенные вещества найдут, и нарушителя задержат. Двойная собачья работа - большая редкость даже в масштабах страны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]