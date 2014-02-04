25 января на очередном заседании Законодательного Собрания утверждён новый председатель Контрольно-счётной палаты. В повестке январской сессии обсудили ещё полсотни вопросов. Работает ли в крае федеральная программа «Чистая вода» и как в новом году будет формироваться Общественная палата?

25 января на должность председателя Контрольно-счётной палаты депутатами единогласно утверждён Игорь Ватулин. Кандидатуру на рассмотрение вынес губернатор края Владимир Миклушевский.

Владимир Миклушевкий, губернатор края: «Обладает всеми качествами и компетенциями, которые требуются руководителю Контрольно-счетной палаты и самое главное, человек бескомпромиссный, я с большим сожалением его отпускаю работать в КСП и все же, хочу попросить вас подержать моё предложение».

Большинством голосов депутатов Законодательного Собрания решение было принято в пользу нового председателя. Обращаясь к парламентариям, Игорь Ватутин пообещал приложить все усилия для социального и экономического процветания Приморского края.

Александр Лось, депутат Законодательного Собрания Приморского края: «Ну вообще-то я Игоря Игоревича знаю уже седьмой год, я с ним поработал и в ДВФУ. Что хочу сказать, сомнений в честности, в порядочности, в знании вопроса абсолютно никаких нет…»

Новшества коснутся и второго состава Общественной палаты. Согласно новым правилам, на треть он будет состоять из кандидатов, предложенных Законодательным Собранием. Еще треть определит губернатор края.

Александр Ролик председатель Законодательного Собрания Приморского края: «И еще десять членов Общественной палаты избираются уже назначенными, т.е. членами, вошедшими в состав палаты».

Парламентарии подняли вопрос о продолжении софинансирования актуальной для Приморья федеральной программы «Чистая вода», в которой сегодня нуждаются многие районы Приморья.

Евгений Зотов, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК: «Это приханкайские районы практически все, Кавалерово после тайфунов и т.д. Есть у нас проблемы с чистой питьевой водой, поэтому мы хотим заручиться поддержкой Федерации».

Также депутаты одобрили выделение земли без торгов для строительства нефтехимического завода в Партизанском районе - это крупнейший инвестиционный проект в Приморском крае.

Людмила Талабаева, член Совета Федерации, сенатор от Приморского края: «Все, что будет строиться на этой земле, очень выгодно для Приморского края. Например, нефтехимический завод, который мы будем строить в одном из ТОР. Поэтому этот закон принципиально важен для Приморского края, для его развития, для инвестиций и появления новых рабочих мест».

Закон выполняется в рамках поручения президента, которое должно быть реализовано до 1 марта нынешнего года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]