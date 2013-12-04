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Цены на автомобильное топливо продолжат расти

Цены на автомобильное топливо продолжат расти

Фото: Максвелл групп

В России стремительно растут цены на дизельное топливо и бензин. И если цены на первый вид горючего постепенно стабилизируются, то на второй продолжат расти, предположили эксперты, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "ДПС-Контроль".

По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю цены на столичных автозаправках значительно выросли. Дизтопливо подорожало на 21 копейку – до 37,62 рубля за литр, бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на шесть-семь копеек – до 35,82 рубля и 38,85 рубля соответственно, пишет газета "Коммерсантъ". На розничную цену влияют объемы дорогого топлива, закупленного в декабре, пояснили эксперты, отметив, что стоимость дизтоплива во многом определяется сезонностью. По их данным, розничные цены на этот вид горючего постепенно стабилизируются, а оптовые и вовсе снижаются.

Относительно бензина прогноз менее оптимистичный. По словам аналитиков, оптовые поставки подорожают, так как экспорт гораздо привлекательнее импорта. Специалисты ожидают скачка цен в феврале, с началом полномасштабного ремонта на Московском НПЗ "Газпром нефти", или в начале апреля, когда вырастет спрос на бензин.

Ранее сообщалось, что в Магадане водители начали покупать АИ-95 по талонам. Эта мера связана с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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