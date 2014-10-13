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Жителей Приморья просят помочь в розыске пропавшего мужчины

Жителей Приморья просят помочь в розыске пропавшего мужчины

Фото: "ДПС-Контроль"

В городе Фокино Приморского края пропал Городетский Дмитрий Александрович, 13.03.1998 г.р. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "ДПС-Контроль", 18 января он ушел из дома и не вернулся.

Просьба, если кто-то что-то видел или знает о пропавшем мужчине, сообщить по тел. 89089999298 или 02.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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