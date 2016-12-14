Прооперированного в Приморье тигренка хотят назвать Трампом
Раненому тигренку, которого 25 января прооперировали в Приморье, выбирают имя. Сотрудники природоохранных организаций, под надзором которых сейчас находится хищник, выбирают между двумя вариантами, рассказал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.
— Мы выбираем между именем Трамп — за волю к победе, в честь президента США, второй вариант — Нельсон, в честь адмирала Нельсона, — отметил Павел Фоменко. — Главное же сейчас то, что у тигренка появился шанс вернуться в дикую природу. Это мы поняли после операции.
Напомним, 25 января в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка была проведена операция тигренку, который ранее был найден раненым в Пожарском районе.
«В результате обследования тигренка мы, совместно с коллегами, пришли к очень важному выводу, что животное, возможно, может быть возвращено в дикую природу. У него появился, хотя и не большой, но шанс! Он основан та том, что обследование глаз врачом офтальмологом показало, что со зрением у животного все нормально», - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.
После операции тигренок останется в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка до полного выздоровления.
«Сейчас тигренок находится в карантинном блоке. Ему назначено медикаментозное лечение, которое он будет получать. Через месяц проведут повторное обследование с использованием рентгена, и тогда будет ясно, какова будет реабилитация. Надеемся, что будем готовить тигра к выпуску в дикую природу», - комментирует директор ПРОО «Центр тигр» Виктор Кузьменко.
Центр «Амурский тигр» взял на себя все расходы по лечению и содержанию тигренка, а также объявил вознаграждение за любую информацию об обстоятельствах, при которых был ранен тигренок. Информацию о происшествии можно сообщить по электронной почте feb@amur-tiger.ru, по телефону 8 (423) 222-14-48 или по телефону горячей линии департамента охотничьего надзора 2390990.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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