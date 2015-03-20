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Жительница села Вольно-Надеждинское стала мамой, не смотря на тяжелую травму. Видеорепортаж Елены Штылиной

В особенной приморской семье появилось долгожданное пополнение. Жительница села Вольно-Надеждинское стала мамой, не смотря на тяжелую травму. Этот случай удивил врачей Приморского перинатального центра и многих научил бороться с любыми трудностями.

В эти минуты мы — свидетели самых счастливых мгновений жизни! Теплое чудо в руках у мамы - не просто красивые слова. Рождение крепкого малыша у женщины с ограниченными возможностями здоровья все считают настоящей победой! Такой случай - первый и для врачей Приморского перинатального центра. Вопреки всему Ольга смогла забеременеть и родить здорового сына.

Ольга Лебедева, жительница поселка Вольно-Надеждинское: «Нас предупреждали, что очень мало шансов, что будет очень трудно, но мы все взвесили и отважились!»

Родителями они хотели стать еще лет 10 тому назад, но жизненным планам помешала автокатастрофа. Ольга получила травму шейного отдела позвоночника и оказалась прикована к инвалидному креслу. Не сдаваться и жить дальше помогал Евгений. Он работал за двоих и как мог поддерживал спутницу, а затем сделал ей предложение.

Сейчас, после сложных родов Ольга проходит восстановительную терапию. Но главу семьи переполняет не только радость. Чтобы ухаживать за женой и сыном, он оформил декретный отпуск, но пособий на жизнь катастрофически не хватает.

Евгений Романов, супруг Ольги: «Растраты наваливаются как снежный ком. Вот и депрессия, когда ты остался без работы, без средств. Я ведь привык ходить на работу, зарабатывать домой деньги…»

Шефство над отважной семьей взяли приморские инвалиды-колясочники. Они организовали сбор помощи и привезли детские вещи и продукты питания. Этой позитивной, отзывчивой женщине и ее малышу сейчас особенно нужна поддержка.

Артем Моисеенко, руководитель Дальневосточной межрегиональной организации инвалидов «Ковчег»: «Она вдохновляет людей и находит тех, кто сидит еще дома и не верит в свои силы. Это очень важное качество, что она не только о себе думает, но и о других...»

Пока маленький Кирилл управляется с бутылочкой, родители вспоминают, как они мечтали о таком подарке судьбы. В день своего 35-летия Ольга загадала два заветных желания. Стать мамой и видеть мир не только из окна своей комнатки. Сделать пристройку к дому им помогали всем миром. Теперь родители могут гулять с малышом на солнечной трассе и строить новые планы!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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