Синоптики уточнили прогноз по идущему на Приморье циклону

Сегодня, 26 января, к Приморскому краю с запада смещается циклон, и к концу дня он подойдёт к западным границам. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", облачность тёплого фронтального раздела накроет край, в западных районах начнётся снег, усилится юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха 0…−10 °C, на юго-востоке оттепель до +2 °C.

Во Владивостоке вечером также возможен небольшой снег. Столбики термометров поднимутся во второй половине дня до −1…−3 °C.

Завтра, 27 января, циклонический вихрь углубляясь будет смещаться над северными районами Приморья и днём уйдёт на Сахалин. Катастрофического снегопада циклон не вызовет. Ночью пройдёт небольшой, на севере умеренный снег. В отдельных районах возможны гололёдные явления, на дорогах снежный накат и гололедица. Днём на юге края снег прекратится, наиболее интенсивные осадки ожидаются на северо-востоке.

Утром на западе усилится северный ветер и днём сильный ветер распространится на большинство районов.

Ночью при облачности и снеге выхолаживание будет минимальным, температура воздуха понизится до −12…−17 °C, на побережье до −2…−8 °C. Днём максимальная температура воздуха −7…−12 °C, на побережье 0…−5 °C.

Во Владивостоке ночью небольшой снег, временами умеренный. На дорогах гололедица. К утру снег прекратится. В начале ночи будет тепло, −1…−2 °C. Утром усилится северный ветер, температура воздуха понизится до −8 °C. Днём прояснит, но из-за сильного ветра воздух прогреется незначительно, на 1–2 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]