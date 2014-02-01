В Амурском и Уссурийском заливах ожидаются взлом и подвижки льда

Вечером, 26 января, и ночью в пятницу, 27 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда в районе трещин. Днём 27 января усилится уже северо-западный ветер, при котором станет возможным вынос льда в открытую часть залива Петра Великого.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]