В бухте Федорова началась операция по спасению рыбаков
В бухте Федорова муниципальная поисково-спасательная служба ведет спасение рыбаков. Как сообщили в пресс-службе администрации владивостока, Владивостокская городская поисково-спасательная служба в эти минуты проводит спасательную операцию в бухте Федорова. Здесь на оторвавшейся льдине уносит в море около 50 рыбаков.
В район происшествия выдвинулись сотрудники муниципальной спасательной службы и аэробот «Тайфун -1000». Операция по спасению продолжается.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
17.01.2017 Во Владивостоке с оторвавшейся льдины эвакуированы 30 рыбаков
-
16.01.2017 В районе Эгершельда во Владивостоке рыбаков уносит на льдине
-
30.11.2016 Рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на акватории Владивостока(видео)
-
30.11.2016 На акватории близ Владивостока рыбаков уносит в море на оторванной льдине
-
18.08.2016 Жители Владивостока возмущены очередным разливом нефтепродуктов в бухте Федорова
-
21.06.2016 Жители Владивостока сообщили об очередном разливе нефтепродуктов в бухте Федорова
Добавить комментарий