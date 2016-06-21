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В бухте Федорова началась операция по спасению рыбаков

В бухте Федорова началась операция по спасению рыбаков

В бухте Федорова муниципальная поисково-спасательная служба ведет спасение рыбаков. Как сообщили в пресс-службе администрации владивостока, Владивостокская городская поисково-спасательная служба в эти минуты проводит спасательную операцию в бухте Федорова. Здесь на оторвавшейся льдине уносит в море около 50 рыбаков. 

В район происшествия выдвинулись сотрудники муниципальной спасательной службы и аэробот «Тайфун -1000». Операция по спасению продолжается.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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