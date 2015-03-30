В "Примтеплоэнерго" прокомментировали ситуацию с теплоснабжением детского сада №36 в Находке

Тревожный звонок поступил в программу "Вести: Приморье" из Находки. По словам местных жителей, температура в помещении детского сада №36 составляет 14-17 градусов. А температура подачи горячей воды на входе - всего 50-55 градусов.

Как сообщили жители Находки, решением проблемы никто не занимается. Просто детский сад закрыли с 25 января 2017 г. по причине не отапливания в полном объёме.

Данную ситуацию прокомментировали в "Примтеплоэнерго". По словам директора Находкинского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Артёма Федяева, котельная, которая отапливает детский сад №36 в Находке, работает в соответствии со всеми необходимыми нормативами: как по температурным параметрам, так и по давлению теплоносителя на выходе. В настоящее время в детских группах, расположенных на первом этаже здания, температура соответствует нормам и составляет 21 градус. Группы, расположенные на верхнем этаже, закрыты из-за того, что температура в помещениях составляет 19,5-20 градусов.

- Проблема в самом детском саду возникла по двум причинам. Во-первых, наши специалисты определили, что ежедневно с 7 до 10 утра на входе теплотрассы к дошкольному учреждению резко падает давление в теплоносителе. У нас есть подозрение, что жилой фонд, расположенный в непосредственной близости от садика, осуществляет несанкционированный отбор горячей воды прямо из теплотрассы. Из-за этого происходит завоздушивание в батареях детского садика, такая ситуация наблюдается ежедневно. Ухудшает ситуацию то, что садик расположен на возвышенности. Сейчас ситуация начинает стабилизироваться. Наши специалисты регулируют сеть, чтобы давление при подаче тепла не падало. Кроме того, мы передали требование в управляющую компанию, обслуживающую ближайшие дома, найти и ликвидировать незаконные врезки в теплотрассу, - подчеркнул Артём Федяев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]