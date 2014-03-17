Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:55
  0

Рыбаки, оказавшиеся в опасной ситуации в бухте Федорова, выведены на берег

Рыбаки, оказавшиеся в опасной ситуации в бухте Федорова, выведены на берег

Рыбаки, оказавшиеся сегодня, 26 января, около 16 часов в опасной ситуации в бухте Федорова в связи с образованием трещины во льду, выведены на берег. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

Напомним, что по сообщения Примгидромета сегодня, 26 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидался взлом и подвижка припайного льда. В этой связи любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока рекомендовали воздержаться от выхода на лед. Выезд автомобилей на лед запрещен.

Данное предупреждение сохраняется на завтра, 27 января.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря