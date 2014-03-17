Рыбаки, оказавшиеся в опасной ситуации в бухте Федорова, выведены на берег

Рыбаки, оказавшиеся сегодня, 26 января, около 16 часов в опасной ситуации в бухте Федорова в связи с образованием трещины во льду, выведены на берег. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

Напомним, что по сообщения Примгидромета сегодня, 26 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидался взлом и подвижка припайного льда. В этой связи любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока рекомендовали воздержаться от выхода на лед. Выезд автомобилей на лед запрещен.

Данное предупреждение сохраняется на завтра, 27 января.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]