Осторожно гололед: дорожная обстановка во Владивостоке резко ухудшилась из-за похолодания

Во Владивостоке из-за резкого перепада температур на дорогах образовался гололед. Ситуация на дорогах города постепенно усугубляется из-за погодных условий, уже скользко на Океанском проспекте, на Уборевича, Семеновской, Тещином языке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, уже сейчас на дорогах Владивостока наблюдается гололед, образовавшийся из-за положительной температуры. Городская ГИБДД призывает водителей быть бдительными на дорогах, следить за скоростным режимом, соблюдать дистанцию и избегать резкого торможения.

По данным пресс-службы ГИБДД с 8.00, 26 января, поступило 54 сообщения о ДТП, это немного больше, чем в обычный день. В связи с этим дорожные полицейские призывают водителей быть бдительными на дорогах.

В связи со снегопадом, который пройдет в ночь на пятницу, на дорогах города ожидается ухудшение дорожной обстановки. ГИБДД города просит проявить особую осторожность при движении по придомовым территориям, а также при спусках и подъемах на автодорогах. В случае, если возникнут серьезные осложнения на дорогах города, личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]