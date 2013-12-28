Во Владивостоке под колесами поезда погиб молодой человек

Днем в четверг, 26 января, в районе станции Моргородок под колеса электропоезда попал молодой человек. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, около 15.30 на станцию Моргородок прибыл электропоезд, следующий во Владивосток. После того, как электричка двинулась дальше, пассажиры заметили, что на путях лежит человек. Обеспокоенные граждане сразу же вызвали скорую.

Прибывшие врачи ничем не могли помочь пострадавшему и констатировали его смерть. Колесами поезда молодому человеку отрезало голову. Установлено, что молодому человеку было 23 года.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ЛУ ВД.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]