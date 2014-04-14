В Приморье вынесен приговор по делу о контрабанде крупной партии женьшеня стоимостью свыше 41 млн рублей

Пограничным районным судом Приморского края вынесен приговор иностранному гражданину и жительнице края, которые признаны виновными в незаконном перемещение через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов дикой флоры (контрабанда).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в сентябре 2016 года в пос. Пограничный, где расположен пункт пропуска через границу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Действуя по договоренности с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, жительница г. Уссурийска забрала часть партии дикорастущего растения – «женьшень настоящий», и приехала в пос. Пограничный для его дальнейшей отправки в КНР.

Там женьшень через посредника был передан второму фигуранту, у которого тоже при себе находились корни этого растения. Спрятав всю партию в количестве 2 тыс. 745 штук корней (общей массой почти 35 кг) в автобусе, мужчина пересек Государственную границу Российской Федерации.

Почти сразу же после этого его задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по Приморскому краю.

Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, «женьшень настоящий» является объектом растительного мира, находящимся под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации. Действующим законодательством женьшень настоящий отнесен к стратегически важным ресурсам дикой флоры.

Стоимость изъятой партии женьшеня оценивается порядка 41 млн рублей.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил им обоим по 3 года лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В качестве дополнительного наказания суд определим им штраф в размере 100 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]