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Участник Охотоморской экспедиции взял с собой «веселый» багаж

Участник Охотоморской экспедиции взял с собой «веселый» багаж

Фото: fishcom.ru

Правоохранительным блоком Находкинской таможни пресечена попытка контрабандного вывоза наркотического средства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, должностные лица таможни в нежилом помещении морского судна, убывающего в Охотоморскую экспедицию за пределы таможенной территории ЕАЭС, обнаружили и изъяли вещества, запрещенные к гражданскому обороту. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, главного государственного таможенного инспектора по связям с общественностью Находкинской таможни.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является маслом каннабиса (гашишное масло). В соответствии с российским законодательством, данное вещество включено в список наркотических средств, оборот которых в России запрещен.

Установлено, что данное наркотическое средство предназначалось для личного употребления членом экипажа.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Плавзавод, на котором происходило изъятие наркотиков, принадлежит одной из крупнейших рыбодобывающих компаний, флот которой базируется у причалов, расположенных на территории поселков Южно-Морской и Ливадии. Указанный факт контрабандного перемещения наркотиков с использованием судов данной компании является четвертым, выявленным за период 2016-2017 гг.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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