Масштабный разлив нефтепродуктов обнаружен в бухте Владивостока
Разлив нефтепродуктов площадью 200 квадратных метров обнаружен в акватории морского порта Владивосток в бухте Золотой Рог. Источник загрязнения устанавливается, сообщается на сайте Морспасслужбы Росморречфлота.
"На акватории морского порта Владивосток в бухте Золотой Рог в районе причала ООО ВМП "Первомайский" было обнаружено пятно нефтепродуктов, предположительно, дизельное топливо. Ориентировочная площадь загрязнения составила около 200 кв. м", - говорится в сообщении.
В операции по ликвидации загрязнения были задействованы силы аварийно-спасательного формирования Морспасслужбы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. В результате была очищена акватория площадью 800 кв. м, собрано около 100 литров нефтеводяной смеси.
Источник фото - morspas.com.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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