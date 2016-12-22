Новости Общество Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:07
  0

Тигренок, пострадавший от рук браконьеров, идет на поправку. Видеорепортаж Марии Нетребенко

Заживает, как на тигре! Хорошие новости пришли из реабилитационного центра в Алексеевке. Там сейчас находится раненый тигренок, найденный в Пожарском районе. Изначально было запланировано проведение операции, но она, к счастью, полосатому пациенту не понадобилась.

Эти кадры, без преувеличения, потрясли всю страну. В середине января в Пожарском районе был найден тигренок, пострадавший от рук браконьеров. Экстренно он был доставлен в центр реабилитации. Специалисты не давали никаких прогнозов. Полосатый пациент находился на грани жизни и смерти. А потом показал, что такое настоящее тигриное здоровье.

Сергей Арамилев, директор дальневосточного филиала центра «Амурский тигр»: «Некоторое время назад вообще казалось, что не выживет. Было очень мало шансов, что он сможет побороть этот недуг. А сейчас он, можно сказать, семимильными шагами пошел на поправку, то есть стал есть, активно двигаться».

Консилиум планировал провести операцию 25 января, но она не понадобилась. Вместо нее провели комплексное обследование и обработку ран. А глаз раненого, за который так все опасались, оказался цел и невредим. Такой вывод был сделан после тщательного осмотра офтальмолога. Впрочем, здоровье полосатого в руках самых опытных врачей со всей страны, один из которых — главный ветеринар московского зоопарка.

Михаил Альшинецкий, главный ветеринарный врач Московского зоопарка: «В целом можно сказать, что с животным все более или менее хорошо, травмы заживают, и вероятность того, что его можно будет выпустить в природу, очень велика».

Несмотря на, выражаясь врачебным языком, положительную динамику, тщательное наблюдение за состояние полосатого больного будет продолжено. Очередной осмотр назначен на конец февраля.

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря