В Приморье спасатели сняли со оторвавшейся льдины рыбака и его собаку

27 января в 08 час. 55 мин. спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы, в составе 5 человек, выехали в район акватории Шкотовского лимана, Уссурийский залив, для спасения рыбака с автомобилем, находящегося на льдине.

Спасатели, используя катамаран, в 10 час. 25 мин. доставили рыбака на берег, а в 11 час. 00 мин. был переправлен к берегу его автомобиль. Спасённым оказался житель города Артём, 1973 года рождения. Медицинская помощь рыбаку не понадобилась. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Юлию Козицкую, специалиста по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

По словам старшего группы спасателей Игоря Чемоданова, в результате отрыва ледяного поля от основной массы, рыбака вместе с машиной и собакой, стало уносить от берега. Площадь льдины составила приблизительно 10 на 15 метров. «Удалённость от берега составила около 300 метров. Благодаря течению, дрейф льдины прекратился на относительно небольших глубинах», - отметил Игорь Чемоданов.

Добавим, что накануне было распространено предупреждение о том, что вечером, 26 января, и ночью в пятницу, 27 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда в районе трещин. Днём 27 января усилится уже северо-западный ветер, при котором станет возможным вынос льда в открытую часть залива Петра Великого.

Любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города было рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]