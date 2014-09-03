Случайный прохожий стал жертвой мстителя с ножом в Артеме
В Приморье местный житель, желая отомстить своему обидчику, ошибочно напал с ножом на молодого человека, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Артемовским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении гр-на Б., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в районе ул. Вторая Рабочая в ночное время на новогодних каникулах 2016 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант подошел к потерпевшему и, полагая, что это его обидчик, с которым ранее у него произошел конфликт, нанес тому удар ножом в живот.
От полученных повреждений мужчина спустя несколько дней скончался в медицинском учреждении.
Нападавший вину в содеянном признал, написал явку с повинной, активно способствовал следствию.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.12.2016 Житель Уссурийска поджег товарища из-за ревности
-
14.12.2016 Житель Уссурийска получил срок в колонии строгого режима за избиение молодого человека
-
16.11.2016 В Уссурийске перед судом предстанет местный житель, насмерть забивший свою сожительницу
-
30.06.2016 В Находке вынесен приговор по делу о жестоком убийстве
-
23.04.2015 Жительницу Приморья будут судить за совершение тяжкого преступления
-
03.09.2014 В Чугуевском районе завершено расследование кровавой драмы на дороге
Добавить комментарий