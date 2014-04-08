Названы самые популярные имена во Владивостоке в 2016 году

Самые популярные имена для новорожденных в 2016 году назвали в отделах записи актов гражданского состояния Владивостокского городского округа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, лидером среди имен для девочек стало имя Алиса (195 новорожденных). Не менее популярным именем оказалась София (180), далее следуют Виктория (178), Мария (162) и Анастасия (136).

Самые популярные имена в 2016 году среди мальчиков – Артем (201), Михаил (191), Максим (184), Александр (171), Дмитрий (158).

Из редких имен девочек и мальчиков в прошлом году владивостокские органы ЗАГС зарегистрировали: Евсея, Ерофея, Любомира, Святозара, Аглаю, Евдокию, Параскеву, Устинью.

Всего за 2016 год в отделах ЗАГС приморской столицы зарегистрировано 8 744 новорожденных – из них 4 526 мальчиков и 4 218 девочек.

К слову, в 2016 году во владивостокские отделы ЗАГС для замены имен, отчеств или фамилий обратились 533 человека, причем эта цифра не включает замены фамилии в связи с замужеством. Согласно законодательству, в России можно изменить фамилию, имя или отчество на любое другое по собственному желанию. С 14 лет это можно сделать с согласия родителей, а с 18 лет - самостоятельно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]