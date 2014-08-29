Одну из старейших школ Находки решили капитально отремонтировать. Но, по неофициальной версии, учебное заведение попросту хотят переделать в торговый центр. Подтвердились ли родительские опасения?

Ремонт в 26 миллионов рублей. Одну из старейших школ Находки решили капитально обновить.

- Нашу школу собираются закрыть на ремонт. А по-моему, нас просто как собак выгоняют.

Столь эмоциональное собрание мы снимали в марте прошлого года. Родителям учеников старейшей школы Находки, сообщили, что их учебное заведение закрывают. По официальной версии на ремонт, но, как ходили слухи, больше занятия здесь проводить не будут. Школу переделают в очередной торговый центр.

Виктория Буренко, мать ученицы школы №4: «Это опрос мнения жильцов! И все жильцы категорически против закрытия школы».

И тем не менее в 16-м году школу закрыли. При чем либо все опасения изначально были напрасными, либо же родительские протесты и петиции принесли свои плоды. Ведь сейчас здесь полным ходом идет ремонт. И подготавливают явно учебные классы, а не бутики предполагаемого торгового центра.

Ушакова Анна, директор школы: «У нас тут делается капитальный ремонт. Выделили денежки на ремонт. И замена перекрытий, перетирка стен, окна, отопления. Большой, грандиозный, красивый ремонт».

Капитальный ремонт — вещь важная и нужная. Но ради результата приходится пострадать. До окончания работ дети и преподаватели переехали в другую школу. Некоторым туда неудобно добираться, других не устраивает, что занятия проходят во вторую смену.

Наталья Бондаренко, начальник управления образования г. Находки: «Часть детей покинули школу, потому что им не очень удобно комфортно. Но, надеемся, что они вернутся».

Ремонт, на который затрачено 26 миллионов, обещают закончить к началу лета. Так что новый учебный год для ребят начнется уже в стенах их родной школы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]