«Вести: Приморье»: Подлодка «Комсомольск-на-Амуре» вернулась в боевой состав ТОФ
Подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» вернулась в боевой состав флота после ремонта и модернизации. В бухте Улисс прошла торжественная церемония. Большая подводная лодка проекта 877 «Палтус» была заложена в 91-ом году, с 93 по 95 год она совершила три боевых выхода на полную автономность с оценкой отлично. А потом на долгие годы она встала на ремонт и модернизацию. Теперь в состав флота фактически вернулся новый корабль, тактико-технические характеристики которого превосходят «одноклассников». Специальный репортаж об этом смотрите 27 января в вечернем выпуск программы «Вести: Приморье».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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