Новости Видео Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:29
  0

«Вести: Приморье»: Подлодка «Комсомольск-на-Амуре» вернулась в боевой состав ТОФ

Подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» вернулась в боевой состав флота после ремонта и модернизации. В бухте Улисс прошла торжественная церемония. Большая подводная лодка проекта 877 «Палтус» была заложена в 91-ом году, с 93 по 95 год она совершила три боевых выхода на полную автономность с оценкой отлично. А потом на долгие годы она встала на ремонт и модернизацию. Теперь в состав флота фактически вернулся новый корабль, тактико-технические характеристики которого превосходят «одноклассников». Специальный репортаж об этом смотрите 27 января в вечернем выпуск программы «Вести: Приморье».

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря