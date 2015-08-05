«Вести: Приморье»: Подлодка «Комсомольск-на-Амуре» вернулась в боевой состав ТОФ

Подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» вернулась в боевой состав флота после ремонта и модернизации. В бухте Улисс прошла торжественная церемония. Большая подводная лодка проекта 877 «Палтус» была заложена в 91-ом году, с 93 по 95 год она совершила три боевых выхода на полную автономность с оценкой отлично. А потом на долгие годы она встала на ремонт и модернизацию. Теперь в состав флота фактически вернулся новый корабль, тактико-технические характеристики которого превосходят «одноклассников». Специальный репортаж об этом смотрите 27 января в вечернем выпуск программы «Вести: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]