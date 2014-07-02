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В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта

В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта

Фото: papamamaja.ru

Маленький богатырь появился 27 января на свет в роддоме № 3 Владивостока. Малыш с весом больше 5 килограммов стал первым ребенком-гигантом, которого приняли в учреждении в наступившем году, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3».

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, вес новорожденного составляет 5300 граммов, а рост – 59 см. Мальчик появился на свет в 13 часов 15 минут в результате плановой операции «кесарево сечение» и вскоре после рождения был передан на руки папе, который ожидал встречи с крошкой-сыном в соседнем родильном зале. Молодая мама и ее малыш чувствуют себя хорошо и на следующей неделе смогут отправиться домой, к своим родным и близким.

Отметим, что маленький богатырь – второй ребенок в семье. 31-летняя жительница Владивостока Оксана Ендовицкая и ее супруг уже воспитывают старшего сына. К слову, брат малыша также родился с серьезным весом – 3950 граммов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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