В воскресенье на юге Приморья выпадет снег

В прошедшие сутки погоду в Приморье определял глубокий циклон, переместившийся с Китая. В четверг днём слабый снег с количеством 0,0–1 мм прошёл на юге края. Несмотря на облачную погоду, дневные максимумы температуры составили 0…−11 °С, на отдельных станциях западных и южных районов наблюдались оттепели до +2 °С.

Ночью циклон быстро смещался по северу Приморья на восток, на Татарский пролив, вызывая снег различной интенсивности. Выпало от 1 до 2 мм, в северной половине края от 3 до 6 мм. Во второй половине ночи в тыловой части циклона до 15–20 м/с усилился северо-западный, западный ветер. На отдельных участках дорог наблюдалась гололедица. При облачной погоде ночное выхолаживание было небольшим, ночной минимум составил −3 °С до −10 °С, на севере края до −16 °С.

Во Владивостоке наблюдался слабый снег. Усиливался ветер. Днём потеплело до 0 °С. Первую половину ночи также было около 0 °С. Во второй половине ночи усилился северо-западный ветер и температура воздуха резко понизилась до −6 °С.

27 января к концу дня циклон переместится на Сахалин и унесёт снегопады с собой. В Приморье в основном без осадков, лишь на севере местами сохранится небольшой снег. За циклоном вторгся холодный воздух, на большей территории Приморья сохраняется сильный ветер. Максимальная температура воздуха ожидается −4…−12 °С.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Холодно и ветрено. К середине дня температура воздуха понизилась до −8 °С. Во второй половине дня из-за сильного ветра температура останется в пределах −7…−8 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В субботу циклон уйдёт в Охотское море, но ночью его влияние на северные районы Приморья ещё сохранится. Здесь местами пройдёт небольшой снег. На побережье сохранится северо-западный сильный ветер. Похолодает. Температура воздуха ночью понизится на 5–12 градусов. Днём юг Дальневосточного региона окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Снег в Приморье совсем прекратится. Сильный ветер сохранится на восточном побережье. Максимальная температура воздуха в континентальных районах −9…−15 °С, в прибрежных районах −2…−8 °С.

В воскресенье ещё один циклон будет оказывать влияние на погоду Приморского края. Этот циклон сместится с Китая на Японское море и пройдёт вблизи побережья Приморья. Ночью южную половину края накроют облака, здесь воздух выхолодится до −15…−24 °С, на побережье до −8…−14 °С. На севере края под влиянием антициклона ночь будет морозной, −25…−33 °С. Днём в южной половине края пройдёт снег. Дневной фон температуры воздуха на севере −7…−11 °С, на остальной территории −1…−6 °С.

Во Владивостоке в выходные дни погода ожидается переменчивой. В субботу солнечно, без осадков. Ветер ослабеет, днём будет отклоняться к южным румбам. Температура воздуха понизится к утру до −11…−13 °С, днём повысится до −4…−6 °С.

В воскресенье облачно, днём возможен снег. Температура ночью −9…−11 °С, днём −6…−8 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]