Зимние серферы ловят волну. В пятницу, 27 января, на Русском острове в бухте Чернышова приморские экстремалы катаются на досках. Спортсменов не пугает минусовая температура. Какие хитрости используют любители «посидеть на волне», чтобы кататься зимой?

Шторм с юга для них — любимый прогноз. За ним следят и летом, и зимой. Ведь именно в такую погоду поднимаются волны, и серферы выходят на воду.

Но владивостокских спортсменов стихия радует не часто. Гонять по волнам удается раз в месяц. Но когда на водной глади поднимаются гребни, многие признаются, бросают все дела и бегут к морю.

Виталий Миненко катается на сапе, говорит, сап-сёрфинг легче классического. Есть ещё одна точка опоры — весло. А вот не замерзнуть в совсем не жарком нынче владивостокском море помогает теплый гидрокостюм, порой и два. Из хитростей — кипяток в сапоги, мазь на лицо. И вперед.

Акватория мыса Вятлина на острове Русский — излюбленное место приморских сёрферов — практически никогда не замерзает. Кататься спортсмены будут всю зиму. Но уже с нетерпением ждут весны, однако вовсе не из-за тепла. С мартом во Владивосток придет «большая волна».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]