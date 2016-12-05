На предстоящей неделе погода в Приморье будет переменчивой

В ночь на понедельник, 30 января, циклон, ухудшавший погоду в Приморье в воскресенье, уйдёт к северным островам Японии. Ночью на юге края местами сохранится небольшой снег, на побережье будет усиливаться северо-западный ветер. Температурный фон −16...−21 °C, на севере до −33 °C, на побережье −10...−15 °C. Днём давление будет расти. Осадки прекратятся, но будет морозно, −11...−15 °C, на побережье −2...−10 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на вторник, 31 января, погода существенно не изменится, температурный фон останется на уровне предыдущей ночи. Днём с западными потоками на край будет распространяться более тёплый воздух, максимальная температура повысится: 0...−12 °C.

В середине недели погодные условия вновь поменяются. Над Приморским краем ожидается смещение фронтальных разделов. Местами пройдёт небольшой снег. Потеплеет.

В начале недели во Владивостоке сохранится холодная, ветреная погода, будет без осадков. Температура ночью около −14...−16 °C, днём будет повышаться до −8...−10 °C.

В середине недели потеплеет. Ночью −9...−11 °C, днём температура воздуха −4...−6 °C. Существенных осадков не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]