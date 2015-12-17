«Пушистик» и «боярышник» стали дороже в Приморье
Роспотребнадзор запретил на два месяца продажу спиртосодержащей непищевой продукции по ценам ниже крепких алкогольных напитков, установленные приказом Минфина России. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, сегодня запрет вступил в силу на всей территории страны.
«С 27 января розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией по ценам ниже установленной приказом Минфина России для водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра запрещена», – сообщили в ведомстве.
Исключения коснулись стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств.
Нарушители будут привлечены к административной ответственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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