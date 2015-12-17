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«Пушистик» и «боярышник» стали дороже в Приморье

«Пушистик» и «боярышник» стали дороже в Приморье

Фото: Volga-Day

Роспотребнадзор запретил на два месяца продажу спиртосодержащей непищевой продукции по ценам ниже крепких алкогольных напитков,  установленные приказом Минфина России. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, сегодня запрет вступил в силу на всей территории страны.

«С 27 января розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией по ценам ниже установленной приказом Минфина России для водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра запрещена», – сообщили в ведомстве.

Исключения коснулись  стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств.

Нарушители  будут привлечены к административной ответственности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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