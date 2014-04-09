Новый мост построят в Чугуевском районе Приморья

Новый мост построят на участке дороги Извилинка-Березовка в Чугуевском районе Приморья. Старый был смыт во время тайфуна «Лайонрок».

Сейчас на этом месте сооружен временный мост, но на следующей неделе начнется строительство новой постоянной конструкции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.

«На этом участке старый мост не просто смыло, а унесло течением», – рассказал глава Чугуевского района Анатолий Баскаков вице-губернатору Евгению Вишнякову, который по поручению главы региона лично контролирует ход восстановительных работ и подготовку региона к весенним паводкам.

Анатолий Баскаков добавил, что уже заключен контракт с подрядчиком.

«В первых числах февраля приступает к монтажу моста. Это будет быстровозводимое четырехпролетное сооружение, стоимость его составит 1,7 миллиона рублей», – сообщил он.

Евгений Вишняков отметил, новый мост позволит обеспечить более высокий пропуск воды и выдержать её нагрузку.

«Задача Администрации Приморья вместе с муниципалитетами сделать все, чтобы в период весенних паводков не допустить затопления населенных пунктов. Для этого сейчас нужно до наступления периода половодья привести в порядок гидротехнические сооружения, расчистить, спрямить русла рек», – подчеркнул Евгений Вишняков.

Отметим, на сегодняшний день расчищено и укреплено более 63 километров береговой линии и русел рек. Сумма выполненных работа составила почти 130 миллионов рублей. Аварийно-восстановительные работы ведутся в 16 муниципальных образованиях на 95 объектах на общую сумму более 215 миллионов рублей. На 48 ведется расчистка русел рек и берегоукрепление, на 47 объектах – восстановление, ремонт дамб и других гидротехнических сооружений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]