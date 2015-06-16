Примирение в суде: Житель Артема избил детей своей гражданской супруги
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение 35-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что гражданский супруг причинил телесные повреждения ее несовершеннолетним детям. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Полицейские установили, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 4-летней девочке и ее 14-летнему брату, который встал на защиту малолетней сестры.
В отделе дознания возбуждены уголовные дела по статьям 116 (Побои) и 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Ранее житель Артема привлекался к уголовной ответственности за причинение побоев пасынку. В декабре 2016 года уголовное дело в отношении него было прекращено в суде за примирением сторон.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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