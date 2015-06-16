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Примирение в суде: Житель Артема избил детей своей гражданской супруги

Примирение в суде: Житель Артема избил детей своей гражданской супруги

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение 35-летней местной жительницы.  Женщина рассказала, что гражданский супруг причинил телесные повреждения ее несовершеннолетним детям. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Полицейские установили, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 4-летней девочке и ее 14-летнему брату, который встал на защиту  малолетней сестры.

В отделе дознания возбуждены уголовные дела по статьям 116  (Побои) и 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Ранее житель Артема привлекался   к уголовной ответственности за причинение побоев пасынку. В декабре 2016 года  уголовное дело в отношении него было прекращено в суде  за примирением сторон.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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