Госдума одобрила в I чтении законопроект о штрафе в 5 тысяч рублей за опасное вождение

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об установлении штрафа в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение.

В ходе пленарного заседания отмечалось, что ко второму чтению документ будет доработан. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РАПСИ.

Кроме того, Госдума отклонила альтернативный законопроект, который был внесен от фракции ЛДПР. В этом законопроекте предлагалось установить штраф от 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей за опасное вождение, если оно было зафиксировано специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средствами видеофиксации.

Правительство предложило дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, которая устанавливает ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение.

В мае 2016 года постановлением Правительства были внесены изменения в Правила дорожного движения, согласно которым был установлен запрет на опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создаёт угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

К таким действиям относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия; препятствование обгону.

Опасное вождение характеризуется повышенной опасностью для движения именно вследствие совокупности перечисленных действий водителя, совершаемых в течение относительно короткого периода времени. В ряде случаев это лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации.

Законопроектом предлагается главу 12 КоАП дополнить новой статьей 12.38, которая устанавливает административную ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение. Одновременно в законопроекте предусмотрено внесение изменений в статью 23.3 КоАП, наделяющих соответствующих должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях такой категории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]