На рынке труда Приморья сохраняется положительная динамика

С начала января число зарегистрированных безработных в Приморье уменьшилось более, чем на 1,7 тысяч человек в сравнение с январем прошлого года. Так, по последним данным, сегодня официальный статус имеют чуть более 14 тысяч жителей края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, уровень регистрируемой безработицы на эту дату составил 1,35%. В аналогичном периоде прошлого года – 1,51%. Самый низкий уровень безработицы отмечается во Владивостоке – 0,3%, Артеме – 0,5%, Уссурийске – 0,8%, Находке – 0,9%. Наибольший – в Ольгинском – 7,2%, Анучинском – 6% и Яковлевском районе – 5,7%.

Специалисты центров занятости активно сотрудничают с работодателями, предлагают различные варианты, чтобы поддержать граждан, которые по каким-либо причинам не могут трудоустроиться.

«Участие во временных или общественных работах, переподготовка по востребованным специальностям, – эти и другие формы трудоустройства помогают людям в период, пока ведется поиск постоянного места работы», – комментирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Сегодня в базе данных службы занятости населения 36,4 тысяч вакансий. Это в 2,5 раза больше, чем зарегистрировано безработных. 75% предложение в базе данных – по рабочим специальностям.

Вице-губернатор края Павел Серебряков подчеркивает, пока количество предложений от работодателей будет значительно превышать спрос среди незанятых трудовой деятельностью граждан, ситуация на рынке труда Приморского края будет оставаться стабильной.

«Важно не отчаиваться, если не удается найти работу самостоятельно. Специалисты центров занятости обязательно помогут разобраться в реалиях региональной экономики, окажут психологическую помощь, проконсультируют по всем вопросам, касающимся общения с работодателями», – отмечает он.

При поиске работы специалисты советуют посещать «Ярмарки вакансий», где соискатель имеет возможность напрямую пообщаться с представителем работодателя. Для поиска работы самостоятельно можно воспользоваться также порталом «Работа в России».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]