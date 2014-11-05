Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:08
  0

В Артеме задержан подозреваемый в ложном сообщении о готовящемся взрыве

В Артеме задержан подозреваемый в ложном сообщении о готовящемся взрыве

В дежурную часть отдела МВД России по городу  Артему поступило телефонное  сообщение о том, что в  помещении Артемовской ТЭЦ заложено взрывное устройство. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, кинологи со служебной собакой, сотрудники ФСБ, МЧС, врачи скорой медицинской помощи.

Полицейские организовали оцепление, обеспечили охрану прилегающей территории. Из здания был эвакуирован персонал. В результате осмотра здания взрывное устройство не обнаружено, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции  совместно с коллегами из ФСБ установили личность  и задержали  подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.  Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции 25-летний житель Артема дал признательные показания, рассказав, что сделал звонок из хулиганских побуждений.

Дознавателем отдела дознания возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей  либо лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции напоминают, что помимо уголовной ответственности виновные  в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве  в судебном порядке возмещают убытки, причинённые государству за выезд экстренных служб на ложное происшествие.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря