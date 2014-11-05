В Артеме задержан подозреваемый в ложном сообщении о готовящемся взрыве
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило телефонное сообщение о том, что в помещении Артемовской ТЭЦ заложено взрывное устройство. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, кинологи со служебной собакой, сотрудники ФСБ, МЧС, врачи скорой медицинской помощи.
Полицейские организовали оцепление, обеспечили охрану прилегающей территории. Из здания был эвакуирован персонал. В результате осмотра здания взрывное устройство не обнаружено, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ установили личность и задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции 25-летний житель Артема дал признательные показания, рассказав, что сделал звонок из хулиганских побуждений.
Дознавателем отдела дознания возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.
Сотрудники полиции напоминают, что помимо уголовной ответственности виновные в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в судебном порядке возмещают убытки, причинённые государству за выезд экстренных служб на ложное происшествие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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