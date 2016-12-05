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К Приморью спешит очередной снежный циклон

К Приморью спешит очередной снежный циклон

В воскресенье  циклон будет оказывать влияние на погоду Приморского края, об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.. Этот циклон сместится с Китая на Японское море и пройдёт вблизи побережья Приморья. Ночью южную половину края накроют облака, здесь воздух выхолодится до −15…−24 °С, на побережье до −8…−14 °С. На севере края под влиянием антициклона ночь будет морозной, −25…−33 °С. Днём в южной половине края пройдёт снег. Дневной фон температуры воздуха на севере −7…−11 °С, на остальной территории −1…−6 °С.

Во Владивостоке в выходные дни погода ожидается переменчивой. В воскресенье облачно, днём возможен снег. Температура ночью −9…−11 °С, днём −6…−8 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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