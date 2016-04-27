Музей имени Арсеньева и Амурский WWF России открыли фотопроект. Видеорепортаж Ольги Катренко
Медведь, который прилег отдохнуть на брусничнике, бабочка, больше похожая на осенний лист, улыбка редкой амурской черепахи и невероятные виды природных парков и заповедных территорий Дальнего Востока — на фотополотнах теперь и в качестве экспонатов новой выставки, которая открылась в музее имени Арсеньева. Первыми посмотреть на красоту прибыли экологи, журналисты и сами фотографы.
Ясно, что все это чудо. Дикий мир, доступный не каждому, кто проезжает мимо «Земли леопарда» на междугороднем автобусе Владивосток—Славянка. Это так, к слову. Ведь что мы видим? Желтые предупредительные таблички. А человек-объектив, счастливо попавший в заповедник или нацпарк — синее, зеленое, оранжевое в крапинку…
Хотя Александру Хитрову хотелось бы, конечно, и с косолапым полежать на брусничной поляне….
Александр Хитров, фотограф: «Не рядом, конечно, метрах в 20 полежать, чтобы потом сфотографировать».
У фотографов свои секреты. Ну как возможно это — плыть голова к голове с медведем по одной из Амурских проток в границах Комсомольского заповедника. Зверь еще и воду пастью прихлебывает, точнее, процеживает — авось горбушка попадется. Или заставить вот так замереть сибирского суслика — опасливый, он уж точно не станет умиляться фотовспышке. Правда, авторы некоторых снимков природу не только наблюдают, но знают изнутри. Анна Барма, к примеру.
Анна Барма, координатор проектов WWF России: «Я энтомолог, лет десять изучала бабочек в бассейне Амура, собрала огромную фотоколлекцию, и один из снимков здесь, на выставке».
Поводов для открытия экспозиции «Заповедное ожерелье Амура» — масса в 2017-ом. И старт Года экологии, он же — год особо охраняемых природных территорий, и 20 лет работы «Всемирного фонда дикой природы» в России. И переполненные открытиями рюкзаки самых легких на подъем фотокорреспондентов. Впрочем, заповедное видео тоже есть на этой выставке. И когда устаешь от нагрянувшего экообщения, можно остановиться и послушать, как журчит забайкальский ручей и посмотреть, как танцуют журавли в Амурской области.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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