Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье

В Приморье пришло тепло, но рыбаки-любители продолжают, несмотря на запреты, выезжать на лед. Очередной автомобиль провалился в воду в районе Тавричанки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]