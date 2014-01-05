Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье
В Приморье пришло тепло, но рыбаки-любители продолжают, несмотря на запреты, выезжать на лед. Очередной автомобиль провалился в воду в районе Тавричанки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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