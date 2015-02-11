Новая опасная игра захватила умы приморских подростков
В последнее время в Приморье участились случаи ДТП с участием детей. В большинстве случаев это наезды на детей водителями. Всегда ответственность лежит на родителях, но вдруг выяснилось, что школьники сами провоцируют такие аварии, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dv.kp.ru. По социальным сетям прошли сообщения, что дети придумали новую игру под названием «Беги или умри». Суть в том, что надо перебежать дорогу как можно ближе у движущемуся автомобилю. Есть уже автовладельцы, которые едва успели избежать аварии.
- Сегодня еду по Кирова в 14:20 примерно возле шиномонтажки два пацана стоят лет по 12, я стабильно держу 60-70 км, и тут один срывается, в метрах 70-80 перебегает дорогу, я по тормозам в 5 метрах остановился, второй на камеру телефона снимает, сзади ехала иномарка, чуть в меня не въехал — в сторону ушёл. А этот гадёныш чуть под колёса не попал, будьте внимательны! Как увидите стоящих у дороги, лучше скиньте газ! – сообщает один из автовладельцев Владивостока.
Этому водителю удалось избежать аварии.
Родителей призывают провести с детьми беседы, чтобы избежать тяжелых последствий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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