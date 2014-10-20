Росприроднадзор устанавливает виновного в разливе нефтепродуктов во Владивостоке

25 января 2017 года, в 15.40 час., при осмотре причальной стенки и прилегающей акватории ЗАО «Первомайский судоремонтный завод», государственными инспекторами Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора был установлен факт загрязнения нефтепродуктами. Нефтепродукты (предположительно – дизельное топливо) были обнаружены на льду и воде, возле причальной стенки, между кормовыми частями отшвартованных судов СРТМ-К «А. Шалин» и УПС «Мария, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Росприроднадзор.

По факту разлива инспекторами незамедлительно были проинформированы соответствующие портовые власти, для принятия оперативных мер по недопущению распространения загрязнения на акваторию мер и ликвидации пятна нефтепродуктов. Кроме того, информация о разливе нефти администрацией порта была направлена в специализированную организацию, осуществляющую ликвидацию аварийных разливов загрязняющих веществ в порту Владивосток - Приморский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».

С целью установления виновника загрязнения акватории инспекторами Управления были проверены вышеуказанные суда, судовая документация, сделаны соответствующие замеры в топливных танках и т.д. в соответствии с установленным порядком. В настоящее время проводится проверка обстоятельств случившегося, для принятия процессуального решения.

Кроме того, руководство ПСРЗ было предупреждено о необходимости принятия мер по уборке закрепленной акватории, в рамках требований договора водопользования.

В соответствии с донесениями МСКЦ Владивосток от 26 января 2017 года в адрес оперативного дежурного Управления, Приморский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», по всей видимости, по причинам организационно-финансового характера, к уборке нефтяного загрязнения приступил лишь 26 января 2017 года, в 13.00 час., завершив указанные работы в 17.00 час.

Для локализации и ликвидации загрязнения организацией были использованы следующие силы и средства: рвк «Водолаз Сташков», аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов. В результате операции по ликвидации загрязнения была очищена акватория площадью 800 кв.м, собрано около 100 л. нефтеводяной смеси.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]