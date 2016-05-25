Житель Приморья устроил аварию в центре Хабаровска
Ночное автопроисшествие с участием трех автомобилей произошло с четверга на пятницу на перекрестке с Дикопольцева, в Хабаровске. Как сообщает портал «Губерния», виновником аварии стал житель Приморья, управлявший «Ниссаном Атлас». Он двигался по улице Ким Ю Чена в сторону Шеронова. Внезапно ему в левый борт «Ниссана Прессаж», который спускался с ул. Карла Маркса. Ну а третьим участников заварушки стал «Дайхацу Мув», который двигался по Дикопольцева и прямо навстречу «Прессажу».
Микрогрузовик после столкновения вылетел за пределы проезжей части и направился к дому, в который едва не врезался. Лишь чудом шофер сумел увернуться от здания, наехав при этом на водосточную трубу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.
Позже выяснилось, что водитель грузовика не уступил дорогу автомашине «Ниссан Прессаж», которая двигалась по главной. Прессаж же в свою очередь от удара отскочил на «Дайхацу Мув». В аварии никто не пострадал.
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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