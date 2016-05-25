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Житель Приморья устроил аварию в центре Хабаровска

Житель Приморья устроил аварию в центре Хабаровска

Ночное автопроисшествие с участием трех автомобилей произошло с четверга на пятницу на перекрестке с Дикопольцева, в Хабаровске. Как сообщает  портал «Губерния», виновником аварии стал житель Приморья, управлявший «Ниссаном Атлас». Он двигался по улице Ким Ю Чена в сторону Шеронова. Внезапно ему в левый борт «Ниссана Прессаж»,  который спускался с ул. Карла Маркса. Ну а третьим участников заварушки стал «Дайхацу Мув», который двигался по Дикопольцева и прямо навстречу «Прессажу».

Микрогрузовик после столкновения вылетел за пределы проезжей части и направился к дому, в который едва не врезался. Лишь чудом шофер сумел увернуться от здания, наехав при этом на водосточную трубу.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.

Позже выяснилось, что водитель грузовика не уступил дорогу автомашине «Ниссан Прессаж», которая двигалась по главной. Прессаж же в свою очередь от удара отскочил на «Дайхацу Мув». В аварии никто не пострадал. 

Видео здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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