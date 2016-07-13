Скользкая трасса и превышение скорости стали причинами тройного ДТП в районе Артема

Езда по скользкой заснеженной дороге всегда сопряжена с риском оказаться на встречке, в кювете или же леерах. Водитель «Тойоты Калдины», по всей видимости, метеофактор не учел и проверил на прочность металлический отбойник, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv. Собственно, с этого все и началось.

Алексей Шемякин аварийный комиссар: «Тойота Калдина» двигалась со стороны Владивостока в сторону Уссурийска. Не справляется с управлением, ее сносит с дороги, ударяется об леера и возвращается на свою полосу, где за ней движется «Хонда». Происходит столкновение между машинами, после чего в стоячую «Хонду» влетает еще «Тойота Краун».

Больше всего не повезло «Калдине». Машина разбита спереди, сзади, да еще и сбоку. Ее восстановление будет дорогостоящим.

Видео здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]