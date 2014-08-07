В Тернее задержан вор-модник

В дежурную часть отделения полиции посёлка Терней поступило сообщение 49-летнего местного жителя о краже из магазина. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что ночью неизвестный, разбив окно, проник в магазин и похитил мужские вещи на сумму свыше 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Похищенное имущество изъято. Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]