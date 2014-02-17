Вместимость «Фетисов-Арены» увеличат для проведения матчей КХЛ
Вместимость владивостокской "Фетисов-Арены" для организации хоккейных матчей после строительства еще одной трибуны составит порядка 7 тысяч зрителей, сообщил генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов.
Ранее об увеличении количества зрительских мест на "Фетисов-Арене" говорил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Владивосток претендует на проведение Недели звезд хоккея следующего года, в рамках которой пройдет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Возведение еще одной трибуны планируется к следующему сезону. Возможна только небольшая трибуна за воротами, где сейчас сцена, поскольку через два-три метра идет уже другая тренировочная площадка европейского размера, - сказал Мухометов. - Будем немного переделывать конструктив нижних секторов трибун для того, чтобы чуть-чуть больше зрителей было и места соприкасались с площадкой и чтобы люди, покупающие билеты на эти ряды, были в гуще событий".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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