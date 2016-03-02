Полицейские Владивостока борются с несанкционированными автостоянками

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улице Сельская, Океанском и Народном проспектах.

Составлено 4 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов нелегальных парковок полицейскими составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 7.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции №9 (о.Русский) 249-09-27

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]