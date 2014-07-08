Многодетные семьи Владивостока снова будут получать землю
Первая в этом году жеребьевка земельных участков для многодетных семей назначена на 30 января. На жеребьевку в администрацию города Владивостока приглашены 8 семей, на выбор им будет представлено 9 участков. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Участки сформированы в пригороде Владивостока в районе садового товарищества «Дружба» недалеко от Фетисов-Арены. Один участок расположен на улице Тернейской в пос. Трудовое. Все эти участки представили в ходе общественных слушаний в декабре 2016 года.
На сегодня во Владивостоке землю получили уже 1943 многодетные семьи. Это земля в пригороде Владивостока – от Седанки до поселка Трудовое, в районе Океанской, Спутника, Садгорода, Весенней, в районе бухты Лазурной и в других местах.
По заказу администрации Владивостока, к участкам для многодетных семей строятся дороги. Так, в районе с/т «Лиман» уже проложена дорога в грунте, завершен первый этап строительства проезда на ул. Курильской.
Напомним, в соответствии с краевым законом земля семьям предоставляется бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток.
Специалисты администрации Владивостока продолжают подготовку участков для семей под индивидуальное жилищное строительство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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