На территории Свободного порта Владивосток простаивает крупный земельный участок
В Хасанском районе коммерческая компания не исполнила предписание Россельхознадзора об устранении зарастания сорной растительностью крупного участка сельхозназначения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Так, в ходе проверки исполнения предписания об устранении зарастания многолетней сорной растительностью и кустарником сельхозучастка, расположенного в окрестностях поселка Зарубино Хасанского района, на который распространяется экономический режим Свободного порта Владивосток, инспекторами теруправления Россельхознадзора выявлено, что каких-либо мер по приведению заросших земель в пригодное для их эксплуатации состояние землепользователем предпринято не было. Владельцем заброшенных земель является одна из фирм, зарегистрированная в Хасанском районе. Срок исполнения предписания истёк ещё в начале ноября 2016 г.
Крупный участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 57 гектаров, на котором должна была выращиваться сельскохозяйственная продукция, продолжает находиться в заброшенном состоянии. Инспекторы Россельхознадзора не обнаружили ни признаков обработки почвы, ни сенокошения. Площадь участка покрыта сухостоем и древесно-кустарниковой растительностью, высота которой, местами превышает человеческий рост.
На составление протокола об административном правонарушении представитель общества с ограниченной ответственностью не явился, несмотря на то, что директор общества получил уведомление лично.
По факту игнорирования хасанской компанией предписания по устранению нарушений норм землепользования, последней грозит административный штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, выносить который должен уже мировой суд.
В последнее время это уже второй случай обнаружения простаивания без дела крупного участка сельскохозяйственного назначения на территории Хасанского района. В предыдущий раз было обнаружено простаивание (зарастание) 1,4 тысячи гектаров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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