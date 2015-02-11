Сколько фруктов сожгли и раздавили в Приморье по итогам 2016 года?

В Приморском крае и Сахалинской области сотрудниками Россельхознадзора, полиции и прокуратуры по итогам 2016 года было выявлено около 14,5 тонны запрещённых к ввозу в Россию фруктов. Часть санкционной продукции была раздавлена бульдозером, другая часть сожжена в топке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, в ходе проведения совместных контрольно-надзорных мероприятий по выявлению зарубежной сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации в рамках ответных экономических санкций в отношении ряда зарубежных стран, сотрудниками прокуратуры, полиции и Россельхознадзора в 2016 году в Приморском крае и Сахалинской области было выявлено и уничтожено 14,4 тонны фруктов.

Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была обнаружена в местах оптовой и розничной торговли таких городов, как Владивосток, Уссурийск, Находка, Артём, Южно-Сахалинск.

Всего проверяющими было выявлено и уничтожено 7,2 тонны яблок, 4,3 тонны груш из Польши, 2,3 тонны мандаринов, 280 кг винограда и 300 кг груш из Турции. Помимо этого, с реализации было снято и уничтожено 9 кг турецких абрикосов, 10 кг апельсинов из Испании, 9 кг клубники из Польши и 14 кг апельсинов из Португалии. Из них, на Сахалине было обнаружено и раздавлено на полигоне ТБО 600 кг польских яблок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]