Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:47
  0

В Приморье 177 ящиков краба пошли на рыбную муку

В Приморье 177 ящиков краба пошли на рыбную муку

Фото: gebdv.com

177 ящиков с крабом обнаружила полиция в микроавтобусе находкинского водителя. Деликатесных товар мужчина перевозил, не имея разрешительных документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Инспектор ДПС остановил микроавтобус Toyota Hiace на 102 км автодороги Артем–Находка–порт Восточный. В салоне и багажнике автомашины находилось 177 ящиков свежемороженого краба. Ветеринарных сопроводительных документов на продукцию у мужчины не оказалось.

За несоблюдение ветеринарно-санитарных правил при перевозке продукции животного происхождения жителя Находки привлекли к административной ответственности. Согласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» его ждет штраф от трех до пяти тысяч рублей.

По мнению инспекторов Россельхознадзора, учитывая то, что сомнительная продукция перевозилась из Находки в Уссурийск без документов, не исключено, что краб был добыт браконьерами в морской акватории юго-восточного побережья Приморского края и направлялся в центральные районы Приморья для реализации.

С данными протокола водитель согласился, оспаривать свою вину не стал. Дело передано для дальнейшего разбирательство в Юго-Восточный отдел по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору.

В настоящее время груз краба арестован. По решению владельца, сомнительная продукция направлена на комплекс по утилизации биоотходов для переработки в рыбную муку.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря