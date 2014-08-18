В Приморье 177 ящиков краба пошли на рыбную муку
177 ящиков с крабом обнаружила полиция в микроавтобусе находкинского водителя. Деликатесных товар мужчина перевозил, не имея разрешительных документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Инспектор ДПС остановил микроавтобус Toyota Hiace на 102 км автодороги Артем–Находка–порт Восточный. В салоне и багажнике автомашины находилось 177 ящиков свежемороженого краба. Ветеринарных сопроводительных документов на продукцию у мужчины не оказалось.
За несоблюдение ветеринарно-санитарных правил при перевозке продукции животного происхождения жителя Находки привлекли к административной ответственности. Согласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» его ждет штраф от трех до пяти тысяч рублей.
По мнению инспекторов Россельхознадзора, учитывая то, что сомнительная продукция перевозилась из Находки в Уссурийск без документов, не исключено, что краб был добыт браконьерами в морской акватории юго-восточного побережья Приморского края и направлялся в центральные районы Приморья для реализации.
С данными протокола водитель согласился, оспаривать свою вину не стал. Дело передано для дальнейшего разбирательство в Юго-Восточный отдел по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору.
В настоящее время груз краба арестован. По решению владельца, сомнительная продукция направлена на комплекс по утилизации биоотходов для переработки в рыбную муку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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